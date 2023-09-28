Последнее обновление: 28.09.2023 15:29

Забор на латвийско-белорусской границе должны закончить до конца года

Первый и второй этап строительства забора длиной 112 километров на латвийско-белорусской границе планируется завершить до конца года, а к лету 2024 году построить еще 30 км забора вдоль водоемов на границе. Об этом агентству LETA сообщило Министерство внутренних дел.

На третьем этапе работ будут вестись проектировочные и инженерные работы на участке берега Даугавы длиной 16,7 км, который проходит вдоль границы. Должно быть построено шесть башен связи и дороги к ним. Это будет финансироваться из еврофондов.

Последний, четвертый этап — это строительство участка границы длиной около 5 км возле озера Ричу.

Полностью инфраструктуру границы закончат строить оборудовать в 2025 году.

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