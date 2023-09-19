Последнее обновление: 19.09.2023 18:05

Латвия уведомила Госпогранкомитет Беларуси о закрытии пункта пропуска «Силене»

Сегодня Латвия закроет пункт пропуска «Силене». Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», - говорится в сообщении ведомства.

После закрытия «Силене» пересечение границы с Латвией будет возможным через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

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