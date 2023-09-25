Нацбанк РБ напомнил о скорых изменениях в порядок регистрации валютных договоров

В Беларуси с 1 октября 2023 г. вступают в силу изменения в порядок регистрации резидентами валютных договоров на веб-портале «Регистрация валютных договоров», напомнила пресс-служба регулятора.

В частности, вводятся новые тип и подтип валютного договора, касающиеся смешанных валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, выделяются в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры, а также вносятся другие изменения.

«Обращаем внимание, что резиденты не обязаны перерегистрировать ранее зарегистрированные валютные договоры в соответствии с новыми типами и подтипами», - также говорится в сообщении Нацбанка РБ.