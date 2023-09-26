Последнее обновление: 26.09.2023 16:43

Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,2630 рубля при объеме торгов $1,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,3949 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 93,8млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,43 копейки или 0,1% до 4,4617 рубля за 10 юаней при объеме торгов 18 млн. юаней.

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