Последнее обновление: 24.09.2023 18:01

Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна.

“В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи”, — отметил Дуда.

При этом, подчеркнул, что считает правильным решение правительства Польши о продлении запрета на поставки украинского зерна. Дуда отметил, что польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны и "мы никогда не сможем выразить им достаточную благодарность за это".

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги, чтобы поддержать польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", – добавил Дуда.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование