Польша, Украина и Литва договорились перенести проверки украинского зерна в Клайпеду

В течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.

О договоренности сообщили Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и министр по вопросам сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Договоренность позволит ускорить транзит по территории Польши.

"Мы договорились по важному вопросу. Со среды проверки украинского зерна, которое идет транзитом через Польшу, переносятся с украинско-польской границы на литовскую территорию, в литовский порт", – сказал польский министр, которого цитирует RMF 24.

Он отметил, что "это хорошее дело в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе".

В украинском министерстве отметили, что Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт, а правительства Польши и Литвы поддержали такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

Ранее СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.