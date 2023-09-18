В Беларуси пройдут масштабные учения с участием народного ополчения

Белорусские власти уже на этой неделе запустят очередные масштабные военные учения с привлечением подразделений народного ополчения, сообщил в эфире гоств первый замгоссекретаря Совета безопасности РБ Павел Муравейко.

"Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил. В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение. Конец сентября, примерно с 20 по 26", - сообщил Муравейко.