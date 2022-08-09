Минобороны Беларуси объявило об учениях ВВС и ПВО

Минобороны Беларуси объявила о проведении в период с 9 по 25 августа 2022 учений войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.

«Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Учения пройдут в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук».

«Передислокация на полигон «Ашулук» осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. На учения привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», - сказано в сообщении.