Последнее обновление: 13.09.2023 16:53

Удар по кораблям РФ в Севастополе нанесен ракетами Storm Shadow

Украина нанесла удар по российским кораблям в Севастополе крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник в Великобритании.

"Это были Storm Shadow", – утверждает информированный источник издания.

Sky News также цитирует командующего Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки, которому задали вопрос об ударе по Севастопольскому судоремонтному заводу во время выступления на ярмарке вооружений в Лондоне.

"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – сказал адмирал.

ВСУ продемонстрировали в нескольких областях "действительно значительные адаптации тактики, методов и возможностей для получения преимущества в возможностях над россиянами, и я этому просто аплодирую", – сказал он.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование