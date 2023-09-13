Удар по кораблям РФ в Севастополе нанесен ракетами Storm Shadow

Украина нанесла удар по российским кораблям в Севастополе крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник в Великобритании.

"Это были Storm Shadow", – утверждает информированный источник издания.

Sky News также цитирует командующего Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки, которому задали вопрос об ударе по Севастопольскому судоремонтному заводу во время выступления на ярмарке вооружений в Лондоне.

"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – сказал адмирал.

ВСУ продемонстрировали в нескольких областях "действительно значительные адаптации тактики, методов и возможностей для получения преимущества в возможностях над россиянами, и я этому просто аплодирую", – сказал он.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.