Последнее обновление: 23.08.2023 15:39

В Крыму на мысе Тарханкут прогремели мощные взрывы

На мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром 23 августа раздались взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, могут быть повреждены российские военные объекты.

Между тем ГУР сообщило, что "23 августа в 10:00 около поселка Оленевка на мысе Тарханкут раздался взрыв, в результате которого была полностью уничтожена установка С-400 "Триумф" с ракетами, а также личный состав оккупантов".

В ГУР отметили, что учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении РФ, это болезненный удар по их системе ПВО, который повлияет на дальнейшие события на полуострове.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование