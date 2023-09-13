Германия отправила Украине новую партию военной помощи с 20 Marder

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства Германии о военной помощи, предоставленной Украине.
Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:
20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
3000 снарядов калибра 155 мм;
два танка для разминирования Wisent 1;
материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
1 система наблюдения спутниковой связи;
2 мобильные антенно-мачтовые системы;
10 систем обнаружения дронов;
седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
5 грузоподъемных машин 8x8;
9 единиц автомобильной техники;
3 кареты скорой помощи;
1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.