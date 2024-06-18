Последнее обновление: 18.06.2024 17:07

Немецкий оборонный концерн пообещал Украине новый танк ПВО Frankenstein

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что поставит Украине новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предназначенный для сбивания ракет и дронов. Об этом пишет The Telegraph.

Компания объявила, что установит свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, что позволит создать новое оружие для усиления обороноспособности Украины.

"Есть еще много танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", – сказал интервью Bild руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Компания лишь недавно разработала систему Skyranger, имеющую сложные датчики с 360-градусным обзором поля боя, способные противодействовать роям беспилотников.

Ремонтируя машины в Украине, компания надеется сократить время, необходимое для возвращения танков на фронт.

"Мы планируем работать в Украине в долгосрочной перспективе. Мы не просто поставляем оборудование – мы показываем, что будем здесь постоянно и будем поддерживать Украину", – отметил Бернхард.

Недавно в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.

Немецко-украинское ООО RHEINMETALL UDI было зарегистрировано в Украине в октябре 2023 года.

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