Таможня Беларуси обещает «принимать все меры» на фоне польского запрета с 1 июня

Белорусская таможня обещает принимать все меры для развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на фоне решения Польши запретить с 1 июня перемещение через границу белорусских и российских грузовиков с товарами.

"Белорусская таможня продолжит принимать все меры для развития ВЭД, максимально возможного оформления транспорта, эффективного проведения таможенного контроля", - говорится в сообщении ГТК Беларуси.

МВД Польши сообщило , что "с полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".

Въезд в страны Евросоюза зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей запрещен еще с апреля 2022 года. Теперь он распространяется и на средства «перецепки и перегрузки» - прицепы и полуприцепы.

"Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса", - говорится в комментарии ГТК.

В настоящий момент движение грузовиков осуществляется только через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи").