S&P отказалось от рейтингов Беларуси из-за недостатка информации

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings приостановило действие суверенных рейтингов Беларуси из-за отсутствия информации для их поддержания.

"S&P Global Ratings приостановило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь в иностранной валюте "SD/SD" и суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте "CCC/C" из-за отсутствия достаточной и своевременной информации для поддержания наших рейтингов", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, в частности, что агентству не хватает данных об исполнении бюджета правительства, составе его долга и графике погашения долга, передает Интерфакс.

"Мы возобновим наблюдение и восстановим рейтинги, если недостающие данные станут доступны, и мы придем к выводу, что они соответствуют нашим стандартам по количеству, своевременности и надежности. Если по истечении разумного периода времени наши информационные требования для наблюдения по-прежнему не будут выполнены, мы отзовем рейтинги", - уточняет S&P.