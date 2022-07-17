S&P постеснялся снижать рейтинги Беларуси

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пока не стало снижать рейтинги Беларуси после попыток Минфина РБ выплатить купон по облигациям Belarus-27 в нацвалюте.

Агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C" сохранив их в списке CreditWatch (на пересмотре) с "негативным" прогнозом, передает Интерфакс.

"Рейтинги в иностранной валюте остаются в рейтинге CreditWatch с "негативным" прогнозом, что указывает на то, что мы можем понизить их до "SD", если купонная выплата по еврооблигациям с погашением в 2027 году не будет произведена в долларах США к концу 30-дневной отсрочки, указанной в условия облигации", - говорится в пресс-релизе агентства.

Пока S&P "с пониманием" относится к попыткам белорусских властей решить проблему текущих выплат по евробондам. "Хотя условия облигации предусматривают платеж в долларах США, мы понимаем, что платеж в местной валюте был связан с санкциями, препятствующими возможностям Белоруссии использовать назначенные каналы платежей и международных финансовых контрагентов", - говорится в пресс-релизе.

"Мы понимаем, что власти в настоящее время ищут способы осуществления платежей по облигациям в долларах США в течение льготного периода, предусмотренного договором, с использованием альтернативных способов оплаты", - отмечают в S&P.

В пресс-релизе также сказано, что долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитные рейтинги Беларуси в национальной валюте подтверждены на уровне "CCC/C".

Следующая публикация суверенного рейтинга Белоруссии запланирована на 16 сентября 2022 года.

Минфин 29 июня официально сообщил, что Беларусь провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях с учетом принятого совместного постановления правительства и Нацбанка, которое разрешает выплату процентных платежей по еврооблигациям в белорусских рублях.

Минфин перевел сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке и предложил платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.

В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Беларуси. В настоящее время Минфин ищет альтернативных платежных агентов.

Минфин подчеркивает, что суть проблемы заключается в том, что западные расчетно-клиринговые системы из-за введенных ЕС и США санкций фактически не могут исполнять в полном объеме свои обязательства по переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Беларуси.

Агентство Fitch 7 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте до "C" с "CCC", так как платеж в нацвалюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах".

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Беларуси до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D".

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.