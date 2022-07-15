Минфин Беларуси назвал провокацией сообщение агентства Moody’s о дефолте

Решение рейтингового агентства Moody’s объявить дефолтом выплату Беларусью купонного дохода по еврооблигациям-2027 в белорусских рублях в Минфине РБ расценили провокацией.

«Считаем, что действия Moody’s носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь», - говорится в заявлении Минфина РБ.

В ведомства уточнили, что договорные отношения с рейтинговым агентством Moody’s были расторгнуты в 2018 году.

«Рейтинговые действия, осуществляемые Moody’s, являются незапрошенными белорусской стороной. Решение агентства принято без единого уточняющего вопроса в адрес Министерства финансов. По нашему мнению, в оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта», -также сказано в заявлении.

«К сожалению, сегодня становится практикой полное игнорирование отдельными рейтинговыми агентствами очевидных фактов в отношении исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь, включая отказ Citi от оказания услуг платежного, финансового, трансфертного агента и регистратора по евробондам Беларуси в рамках принимаемых Западом санкционных решений», - также сказано в сообщении.

Moody’s объявили дефолтом выплату Беларусью купонного дохода по еврооблигациям-2027 в белорусских рублях. Ранее, агентство Fitch Ratings также назвало дефолтом попытку белорусских властей осуществить выплату купонного дохода в белорусских рублях.