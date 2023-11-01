В Беларуси меняется порядок аккредитации рейтинговых агентств

Совмин и Нацбанк РБ совместным постановлением №745/20 от 1 ноября 2023 года утвердили новую редакцию положения о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств.

Согласно положению статусом рейтингового агентства и правом осуществлять рейтинговую деятельность наделяются юрлица со дня включения их в реестр Нацбанком.

Для проведения аккредитации юрлицо представляет в Нацбанк заявление, иные документы и (или) сведения, предусмотренные регламентом соответствующей административной процедуры.

Нацбанк в установленные законодательством сроки рассматривает предоставленные материалы. В рамках этого процесса:

проводится оценка состава и наличия в содержании представленных заявителем документов необходимой информации;

формируются и направляются запросы документов и (или) сведений в другие госорганы, иные организации (при необходимости);

поступают необходимые сведения из государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных с учетом требований, установленных законодательством об информации, информатизации и защите информации.

Аккредитация рейтингового агентства подтверждается выдаваемым Нацбанком свидетельством о включении в реестр рейтинговых агентств по установленной форме.

Положением также определены основания для исключения рейтингового агентства из реестра. К ним отнесены:

заявление рейтингового агентства об исключении из реестра;

неисполнение рейтинговым агентством предписаний об устранении нарушения законодательства о рейтинговой деятельности три раза и более в течение календарного года;

неосуществление рейтинговой деятельности в течение одного года со дня включения в реестр либо с даты осуществления последнего рейтингового действия;

сведения, содержащиеся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, полученных Нацбанком посредством сети Интернет, об исключении юрлица, являющегося рейтинговым агентством, из указанного регистра либо внесении в данный регистр записи о прекращении деятельности такого юрлица.

Реестр ведет Нацбанк на электронных носителях. Информация из реестра размещается на официальном сайте Национального банка.

Под действие Положения не подпадают юрлица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и получившие право на осуществление рейтинговой деятельности в соответствии с законодательством данного государства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.