Последнее обновление: 10.09.2023 09:37

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 26 запущенных РФ дронов

Воздушные Силы ВСУ минувшей ночью уничтожили 26 из 33 запущенных Россией дронов-камикадзе “Shahed-136/131”.

«Ночью 10 сентября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа “Shahed-136/131” с северного направления (Курск – РФ). Были зафиксированы пуски 33 “шахедов” в направлении Киевской области. Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 “Shahed-136/131”», - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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