Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 32 запущенных РФ "шахедов"

Силы обороны в ночь на 13 сентября уничтожили 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131” из 44 запущенных российскими войсками, сообщили Воздушные силы ВС Украины.

“Всего зафиксированы пуски 44 “шахедов”. Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона. К отражению атаки привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ атаковала Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа “Shahed-136/131” с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.