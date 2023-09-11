Последнее обновление: 11.09.2023 14:46

Украина вернула под контроль "Вышки Бойко"

Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении операции по возвращению контроля над «Вышками Бойко» в Черном море.

«Вышки Бойко» — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, в частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Операция по установлению контроля над «Вышками Бойко» проведена силами подразделений ГУР МО Украины. В частности под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш», передает УНН.

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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