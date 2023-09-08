Илон Маск подтвердил, что сорвал атаку Украины на российский флот в Севастополе

Илон Маск подтвердил, что в прошлом году, по сути, сорвал атаку ВС Украины на российский флот в Севастополе.

В четверг CNN обвинило Илона Маска в том, что он тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма для срыва атаки флота РФ украинскими морскими беспилотниками.

Издание пишет, что дроны со взрывчаткой уже приблизились к флоту, однако внезапно "потеряли связь и безвредно выбросились на берег". Решение Маска было вызвано якобы боязнью того, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием. Также утверждается, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров убедил бизнесмена возобновить связь.

По словам же Маска, система Starlink в этом регионе изначально была не доступна, однако поступил экстренный запрос от украинской стороны на ее активацию по пути следования к Севастополю, на который бизнесмен ответил отказом.

"Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", - оправдывается Макс в Twitter.