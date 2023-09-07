США передают Украине конфискованные средства олигархов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты впервые передают Украине средства, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов. Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить", – сообщил Блинкен в Киеве.

В сообщении Госдепа о помощи США для Украины уточняется, что $5,4 млн конфискованных активов олигархов будут выделены на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.