Последнее обновление: 04.09.2023 15:42

Российские хакеры атаковали телефоны украинских военных

Российские хакеры атаковали телефоны украинских военных на Android. Об этом сообщил британский Национальный центр кибербезопасности.

Атака велась хакерской группировкой Sandworm, которую связывают с ГРУ Минобороны России, с использованием вредоносной программы Infamous Chisel. Хакеры могли получить доступ к конфиденциальной военной информации - включая приложение для нацеливания, которыми пользуются в ВСУ, считают эксперты британского Национального центра кибербезопасности.

"Эта деятельность демонстрирует продолжающееся использование Россией своих кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", - говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.



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