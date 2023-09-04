Российские хакеры атаковали телефоны украинских военных на Android. Об этом сообщил британский Национальный центр кибербезопасности.

Атака велась хакерской группировкой Sandworm, которую связывают с ГРУ Минобороны России, с использованием вредоносной программы Infamous Chisel. Хакеры могли получить доступ к конфиденциальной военной информации - включая приложение для нацеливания, которыми пользуются в ВСУ, считают эксперты британского Национального центра кибербезопасности.

"Эта деятельность демонстрирует продолжающееся использование Россией своих кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", - говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.