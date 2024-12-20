Последнее обновление: 20.12.2024 15:42

Украина подверглась самой масштабной за последнее время кибератаке на госреестры

Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, кибератака привела к временному прекращению работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Установлено, что нападение было организовано российскими хакерами с целью нарушения функционирования ключевых государственных сервисов.

Сейчас, вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", - прокомментировала Ольга Стефанишина.

Министр сообщила, что в первую очередь будут восстановлены: Государственный реестр актов гражданского состояния граждан; Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Время первоочередного восстановления составит до двух недель.

"Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены завтра в течение дня. Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего восстановления работы всех сервисов", - заверила министр юстиции.

В свою очередь хакеры утверждают, что суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе данные, которые хранились в Польше.

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