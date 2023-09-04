Масштабные учения НАТО пройдут 14-15 сентября в Литве

В Литве с 4 по 15 сентября пройдут международные военно-инженерные учения "Инженерный гром-2023".

Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, в маневрах примут участие свыше 900 солдат из Бельгии, Чехии, Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши и Венгрии.

Отмечается, что учения пройдут на полигоне имени генерала Сильвестроса Жукаускаса в городе Пабраде, полигоне Руднинкай в районе Шальчининкай, в городе Каунасе, Вильнюсском, Йонавском и Швянченском районах.

Основная часть учений "Инженерный гром" пройдет на полигоне в Пабраде, где в ходе ситуационной подготовки военнослужащие будут устанавливать взрывоопасные и невзрывоопасные заграждения, отрабатывать защиту от атомного, биологического и химического оружия, а также выполнять другие задачи инженерного обеспечения.

"В ходе учений, как на военной, так и на гражданской территории, ожидается более интенсивное передвижение военной техники, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов", - рассказали в Вооруженных силах Литвы.