Масштабные учения НАТО начались в Литве

В Литве в понедельник начались крупнейшие для страны международные военные учения НАТО "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США, а также Австралии, пишет Delfi.

Всего в учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.

В связи с войной в Украине НАТО решил усилить защиту на восточном фланге. Германия должна направить в Литву бригаду численностью от 3 до 5 тысяч солдат.

Немецкая концепция предусматривает размещение на месте вооружения, боеприпасов и командного состава. Они прибыли в Руклу в начале сентября. Однако большинство солдат находятся в готовности в Германии.