Прошлой ночью российские дроны взорвались на территории Румыни

Во время ночной атаки на украинские порты на Дунае российские "Шахеды" упали на территории Румынии. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", – заявил он.

Олег Николенко также опубликовал фото взрыва с румынской стороны Дуная, снятое украинскими пограничниками вблизи Измаила.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только для безопасности Украины, но и для безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО", – подчеркнул он.

В связи с этим Олег Николенко призвал союзников Украины ускорить предоставление дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны и боевой авиации, чтобы усилить защиту и украинской инфраструктуры, и приграничной территории государств-соседей.