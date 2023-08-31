КГБ добавил в свой «террористский список» новые фамилии

КГБ обновил список «лиц, причастных к террористической деятельности»: в нем появились имена еще 14 человек.

Среди них – политолог Валерия Костюгова, соосновательница школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa Татьяна Кузина и научный сотрудник института генетики и цитологии НАН Беларуси Александр Кондратюк.

В список также добавлены Иван Пуздров, Светлана Бычковская, Ирена Клевец, Андрей Степаньков, Максим Мнацаканов, Александр Рукойть, Александр Крупица, Александр Жандаров, Кирилл Кузнецов, Сергей Гуня, Павел Петрученя.

Сейчас в «террористы» записаны 1094 человека, из них 344 белоруса.