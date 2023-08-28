Последнее обновление: 28.08.2023 17:47

Подтверждено задержание аналитика Андрея Поротникова

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников был задержан в Смоленске при попытке бежать из Беларуси.

Как сообщается в видеоролике в соцсетях одного белорусского телеканала, его обвиняют в измене государству.

Судя по кадрам, за Поротниковым велось наблюдение, его переписка и разговоры прослушивались. Про него сняли фильм "История предателя. Поротников", который должны показать сегодня вечером в эфире зомбоящика.

Поротников перестал выходить на связь в марте. Только теперь КГБ официально признал, что задержал известного аналитика якобы за "измену государству".

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