Последнее обновление: 31.08.2023 15:27

Минздрав отменил рекомендации по профилактике COVID-19

Минздрав отменил рекомендации по профилактике COVID-19 в учреждениях образования, организациях, храмах. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

В частности, речь идет о рекомендациях по профилактике коронавируса: в ходе деятельности религиозных организаций, в организациях, осуществляющих деятельность по содержанию и обслуживанию животных (и те, и другие действовали с 19 апреля 2021 года), в организациях в целом и при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций (21 марта 2022 года), при организации образовательного процесса" (1 сентября 2022 года).

В то же время столичная санслужба обращает внимание на необходимость соблюдать требования Минздрава "к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19" из утвержденной 20 мая 2022 года редакции санитарных норм и правил.

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