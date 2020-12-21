Минздрав РБ одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Минздрав РБ выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V» Гам Ковид Вак. Вакцина разработана и произведена ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Российской Федерации.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил, что:

«По договоренностям двух Глав Государств мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V. Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было.

Также сегодня мы официально заявляем о том, что по результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего Вакцина «Спутник V» может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь».