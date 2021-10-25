Последнее обновление: 25.10.2021 13:13

Минздрав вернул плановую медпомощь после недовольства Лукашенко

После недовольных высказываний Лукашенко в адрес Минздрава ведомство 22 октября 2021 года издало приказ №1318 «с целью недопущения снижения объемов оказания плановой медицинской помощи населению».

«Приказ регламентирует оказание плановой стоматологической помощи, скринингов рака основных локализаций, проведение диспансерных медосмотров лиц, перенесших инфекцию COVID-19, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском осложнений, пациентов с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития онкологических заболеваний», - говорится в комментарии ведомства к документу.

В комментарии также говорится о том, что специалисты Минздрава ведут ежедневный мониторинг перепрофилирования коечного фонда, в регионах и Минске разработаны планы по сохранению объемов оказания плановой медицинской помощи.

«Часть больничных организаций здравоохранения перепрофилирована в инфекционные госпитали, оптимизирована работа поликлиник. Амбулаторно-поликлиническая помощь переориентирована на оказание помощи на дому, организована выездная форма работы с инфекционными пациентами и их контактами». В амбулаторно-поликлинических организациях приняты дополнительные меры по недопущению снижения доступности медпомощи, в первую очередь пожилым лицам и инвалидам», - отмечается в комментарии.

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