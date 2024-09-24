Минздрав: в Беларуси вариант коронавируса ХЕС пока не обнаружили

Выявленный в июне 2024 года в Германии вариант коронавируса ХЕС в Беларуси в настоящее время не обнаружен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Специалисты НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса. В стране есть все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований коронавирусов», - утверждает Минздрав.

Случаи XEC зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах. XEC появился в результате рекомбинации двух вариантов Омикрона FLIRT. Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне 2024 года.