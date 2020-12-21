Последнее обновление: 21.12.2020 13:50

Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V» начнется в январе, заявил министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич.

Он сообщил, что «первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе». На первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно».

По словам чиновника, все формальные вопросы уже решены, остались вопросы дальнейшей поставки.

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