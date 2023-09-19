В Беларуси пока не выявили штамм коронавируса Пирола

Вариант Пирола на данный момент в Беларуси не зарегистрирован. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Беларуси постоянно проводят молекулярно-генетический мониторинг за распространением генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе и вновь появившихся», - утверждается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире выявлен новый штамм коронавируса – Пирола (ВА.2.86). Этот вариант назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца.

Впервые Пирола обнаружена в конце июля 2023 года в Израиле. Новый штамм происходит из сублинии ВА.2 варианта Омикрон, который стал причиной подъема случаев COVID в начале 2022 года. В сентябре 2023 года его появление зарегистрировали уже 15 стран. По числу заражений Пирола пока не вышла в лидеры в мире - по-прежнему превалирует рекомбинантная форма вируса ХВВ.1.5.

Считается, что Пирола является более заразным по сравнению с предшественниками, так как имеет наибольшее количество мутаций в спайк-белке по сравнению с исходным вариантом Омикрон. Такое количество мутаций стало возможным в результате необычной эволюции вируса благодаря его присутствию в организме длительно болеющих людей (например, при иммунодефицитных состояниях).

Всемирная организация здравоохранения включила вариант Пирола в список вариантов COVID-19, находящихся под наблюдением, из-за его способности уклоняться от иммунитета, приобретенного после заболевания другими штаммами COVID-19 либо после вакцинации. Нет пока доказательств, что этот вариант вызывает более тяжёлое течение или более высокий уровень летальности. Симптомы мало отличаются от типичных признаков коронавирусной инфекции. В целом, как считают эксперты, COVID-19 продолжает оставаться угрозой. ВОЗ призвала поддерживать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию.