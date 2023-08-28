Нефтяные цены перешли к умеренному снижению а ходе торгов днем, инвесторы оценивают заявления глав ведущих центробанков и меры поддержки экономики Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 подешевели на $0,28 (0,33%) - до $84,20 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,13 (0,16%) - до $79,70 за баррель

По итогам прошлой недели Brent подешевел на 0,4%, WTI - на 1%.