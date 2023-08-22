Последнее обновление: 22.08.2023 15:56

Нефть дешевеет на фоне замедления мировой экономики

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром во вторник, продолжая падение с предыдущего дня. Об этом сообщает enkorr.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 12 центов (0,14%), до $84,34 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,34 (0,4%) - до $84,46 за баррель.

Кроме того, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 2 цента (0,02%), до $80,7 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,53 (0,7%) - до $80,72 за баррель.

"Негативными факторами для рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва", - говорится в сообщении.

По словам президента Prestige Economics Джейсона Шенкера, спрос и цены на нефть сдерживаются вследствие замедления роста мировой экономики и глобальной рецессии в обрабатывающем секторе.

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