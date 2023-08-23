Последнее обновление: 23.08.2023 20:05

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Индия стала первой страной, посадившей космический корабль у южного полюса Луны после того, как попытка России приземлить свой шаттл "Луна-25" в этом же районе закончилась неудачей из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Bloomberg.

Chandrayaan-3 (Чандраян-3) — стартовавший в прошлом месяце индийский космический корабль — совершил мягкую посадку в 18:04 по местному времени (16:04 по киевскому времени) в среду, 23 августа, после того, как русский Луна -25 врезалась на Луну в воскресенье.

Индийский луноход под названием Pragyan или Wisdom предназначен для анализа химического состава поверхности Луны и поиска воды в течение одного лунного дня, что эквивалентно 14 дням на Земле.

Индия также стала второй страной после Китая, у которой есть работающий марсоход на Луне.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование