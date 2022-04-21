OneWeb в течение года начнет запускать спутники из Индии

Компания OneWeb заключила соглашение о сотрудничестве с индийской New Space India и в течение 2022 года начнет осуществлять запуски своих спутников с космодрома имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией в среду, передает ТАСС.

"Компания [OneWeb] и New Space India Limited, являющаяся коммерческим подразделением Индийской организации космических исследований, заключили соглашение, которое поможет OneWeb гарантировать завершение ее программы выведения спутников на орбиту. Первый совместный запуск с New Space India ожидается в 2022 году и будет осуществлен с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана на Шрихарикоте. Запуск позволит увеличить размеры спутниковой группировки OneWeb, насчитывающей сейчас 428 аппаратов - 66% от планируемого общего числа".

В марте британская компания, крупная доля в которой принадлежит индийской Bharti Global, также заключила контракт о выведении спутников на орбиту с американской компанией SpaceX. Первый запуск также запланирован на этот год. Условия обеих сделок не разглашаются.