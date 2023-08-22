ВСУ с боем вошли в село Работино Запорожской области. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в село вошли военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Они организовали эвакуацию мирных жителей из села на БМП Bradley. Войска РФ продолжают обстреливать Работино, добавила она. Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Село Работино - важный пункт на пути украинского контрнаступления, которое развивается южнее города Орехов. Американский Институт изучения войны в новой сводке пишет, что ВСУ, судя по геолоцированным снимкам, дошли до центра села и добились некоторых успехов в его окрестностях. С продвижением вперед в этом районе украинские силы, возможно, смогут начать действовать за самыми плотными российскими минными полями, отмечают в ISW.

Update (на 13:09 по мнск): Оккупационные "власти" Запорожской области утверждают, что военные РФ выбили ВСУ из центра села Работино. Представитель оккупационной "администрации" региона Владимир Рогов заявил агентству РИА "Новости" что сейчас в селе идут тяжелые бои, ВСУ находятся на его северных окраинах.