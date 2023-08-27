Последнее обновление: 27.08.2023 11:02

Разведка Британии: Украина и РФ ведут бои за стратегически важные "вышки Бойко"

Британская разведка сообщила, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – так называемые "вышки Бойко".

Об этом говорится в разведсводке Минобороны Великобритании от 27 августа.

В ведомстве отмечают, что эти платформы не только "контролируют ценные углеводородные ресурсы" но, как и остров Змеиный на западе, также "могут использоваться как базы передового развертывания, вертолетные площадки и для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия".

Разведка напомнила, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

"После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым Россией. И РФ, и Украина также периодически захватывали их своими войсками", – говорится в сводке.

Россия захватила вышки Бойко во время аннексии Крыма в 2014 году.

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