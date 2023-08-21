Последнее обновление: 21.08.2023 09:42

Социалистка Гонсалес лидирует на выборах президента Эквадора после первого тура

Первый тур президентских выборов в Эквадоре, за 11 дней до которого был убит один из кандидатов, не принес больших неожиданностей: по результатам экзит-полла с серьезным отрывом лидирует социалистка Луиза Гонсалес — протеже живущего в изгнании бывшего президента Рафаэля Корреа.

Опрос на выходе с участков, проведенный компанией Corpmont Marketing y Publicidad Corpmontpubli S. A., показал, что кандидат от левого движения Гражданская революция Луиза Гонсалес набрала почти 33% голосов. Примерно столько ей прочили социологи и по результатам предвыборных опросов, передает BBC.

Вместе с ней во второй тур, который должен пройти 15 октября, несколько неожиданно выходит, судя по результатам экзит-полла, бывший депутат парламента Даниэль Нобоа — у него чуть больше 20%.

9 августа в столице Эквадора Кито был застрелен один из восьми кандидатов в президенты, бывший журналист-расследователь, а затем депутат парламента, борец с коррупцией Фернандо Вильявисенсио.

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