Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

Кандидат в президенты Эквадора был застрелен на предвыборном митинге

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил ранее распространенную СМИ информацию об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.

Лассо написал в соцсетях, что "возмущен и шокирован" произошедшим и заверил, что "это преступление не останется безнаказанным".

Он информировал, что созвал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности, чтобы обсудить произошедшее, передает Интерфакс.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вильявисенсьо был застрелен на политическом митинге в рамках предвыборной компании. Семь из восьми участников президентской гонки, включая Вильявисенсьо, находились под защитой полиции. Убитый политик представлял движение "Строим Эквадор".

В полиции сообщили, что в ходе перестрелки на месте инцидента между полицейскими и стрелком было ранено еще несколько человек, в том числе полицейские. Полиция квалифицировала убийство как террористический акт.

По сообщению агентства Associated Press, в генеральной прокуратуре Эквадора сообщили, что подозреваемый в убийстве скончался от полученных во время перестрелки ранений.

В свою очередь, Организация американских государств в распространенном заявлении миссии по наблюдению за выборами призвала обеспечить их безопасность.

Первый тур выборов президента в Эквадоре намечен на 20 августа.



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