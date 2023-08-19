Последнее обновление: 19.08.2023 12:33

В Беларуси повышается базовая ставка для оплаты труда бюджетников

В Беларуси с 1 сентября 2023 года повышается базовая ставка, используемая для расчета оплаты труда работников бюджетных организаций, следует из постановления Совмина РБ №546 от 18 августа 2023 года.

«Установить для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 235 рублей», - говорится в документе.

В настоящее время величина базовой ставки составляет 228 рублей.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование