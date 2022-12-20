Последнее обновление: 20.12.2022 16:09

В Беларуси с 1 января повысят зарплаты бюджетникам

В Беларуси с 1 января 2023 года вырастет заработная плата в бюджетных организациях, сообщает пресс-служба Минтруда РБ.

Повышение зарплат следует за решением Совмина РБ (постановление №887 от 19 декабря 2022 года) повысить с 1 января 2023 года базовую ставку до 228 рублей.

Базовая ставка увеличится по сравнению с 1 декабря 2022 г. (212 рублей) на 7,5%; с 1 января 2022 г. (207 рублей) – на 10,1%.

«Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2023 года вырастут соответственно. Повышение базовой ставки в 2023 году будет осуществляться в несколько этапов», - говорится в сообщении ведомства.

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