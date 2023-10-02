ЕАБР называет замедление инфляции причиной роста реальной зарплаты в Беларуси

Эксперты ЕАБР называют замедление инфляции одной из причин роста реальной зарплаты в Беларуси в августе 2023 года на 15,1% в годовом выражении.

«Рост показателя связан с повышением номинальной заработной платы (+17,7% г/г в августе) и замедлением инфляции. В целом за январь — август заработная плата в реальном выражении выросла на 9,3% г/г, что стало следствием роста оплаты труда во всех отраслях», - говорится в еженедельном комментарии банка.

Эксперты также указывают на то, что с 1 сентября 2023 г. базовая ставка, на основе которой производится начисление оплаты труда работников бюджетных организаций, повысилась на 11,4%.