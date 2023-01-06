В Беларуси через год вырастет сумма выплачиваемых больничных

С 1 января 2024 года в Беларуси повысится уровень пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам, так называемым больничным.

Минимальный размер больничных теперь будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы (МЗП): в действующем порядке расчета – 50 % БПМ в среднем на душу населения или 169,92 руб., говорится в комментарии Минтруда к постановлению Совмина №945 от 30 декабря 2022 г.

Для граждан, имеющих стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100 процентов утраченного заработка.

Для граждан со стажем менее 10 лет – больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80 процентов утраченного заработка.

В настоящее время пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80 процентов утраченного заработка, остальные дни болезни – 100 процентов.

«Для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100 процентов утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились», - сказано в комментарии.

Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных, поскольку в расчет будут включаться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.

Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей: работодатель на основании данных, предоставленных Фондом соцзащиты, рассчитает и выплатит пособие с учетом заработной платы со всех мест работы. Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

«Предоставление указанных выше преференций для граждан и их нанимателей стало возможным за счет изменения подходов по определению расчетного периода для исчисления больничного. Так, при определении расчетного периода будут учитываться календарные дни 18 месяцев (сейчас 6 мес. – ред.) (за исключением периодов простоев и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периодов временной нетрудоспособности и периодов получения иных социальных выплат). Установленный расчетный период позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму больничного с учетом участия граждан в системе государственного социального страхования», - сказано в комментарии.