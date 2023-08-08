России не удалось создать полноценную блокаду украинских портов

Россия не смогла создать полноценную блокаду украинских портов, поскольку пока не рискует выводить свою группировку в море, заявил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«На самом деле назвать это полноценной блокадой не можно. Для того, чтобы заблокировать какой-то участок в море нужно в море выводить соответственно достаточно мощный, большой состав кораблей и перекрывать этот участок таким образом, чтобы мимо не могли проходить другие суда, или наносить огневое поражение. И здесь есть два основных момента, во-первых, вывести группировку в море они сейчас не рискуют. Потому что они даже опасаются оставаться в Севастополе, они там себя не чувствуют уютно”, — сказал Плетенчук, которого цитирует УНН.

По его словам, РФ держит по большей части свои группировки в северо-восточной части Черного моря.

“Соответственно вывести их открытое море — это подставить под удар, и они это прекрасно понимают. Поэтому создать блокаду физически пока они не решаются, хотя у них группировка достаточно большая и они теоретически могли бы это сделать. Поэтому они сейчас больше приходят к вербальному терроризму. Они запугивают, угрожают. Это все присутствует. Тем не менее назвать это физической блокадой, я не могу”, — отметил Плетенчук.

Кроме того, он не считает, что Рссия на самом деле осмелится ударить по иностранным судам.

“Потому что там флаги фактически всех государств мира, начиная от Турции и заканчивая Китаем. Очень сомневаюсь, что они на это способны”, — добавил Плетенчук.