Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

Администратор зоны .BY снял с себя ответственность за продажу заблокированных доменов

Технический администратор зоны .BY ООО «Белорусские облачные технологии» не хочет нести ответственность за продажу на аукционах ранее заблокированных властями РБ доменных имен.

«ООО «Белорусские облачные технологии» обращает внимание участников аукциона, что не несет ответственности за последствия приобретения по результатам аукциона права на регистрацию доменного имени, включенного в перечень идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен [Мининформом] … либо … включенного в республиканский список экстремистских материалов», – говорится в сообщении компании.

Перечень заблокированных доменных имен не публикуется в открытом доступе.

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