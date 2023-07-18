Последнее обновление: 18.07.2023 11:16

Власти Беларуси объявили украинского блогера экстремистским формированием

МВД Беларуси решением от 18 июля 2023 года включило украинского блогера BalaganOff в список экстремистских формирований.

«Группа граждан осуществляет экстремистскую деятельность в том числе посредством интернет-ресурсов, объединенных под общим названием «BalaganOff», – говорится в перечне.

Под экстремистским формированием власти подразумевают телеграм-канал канал на YouTube, учетную запись BalaganOff в TikTok, а также логотип в «виде фотографического изображения украинского блогера Александра Рыкова.

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